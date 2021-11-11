Mersin'deki orman yangınında 75 hektar ormanlık alan ile 25 dönüm sera yandı
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Mersin'deki orman yangınında 75 hektar ormanlık alan ile 25 dönüm sera yandı

Mersin'deki orman yangınında 75 hektar ormanlık alan ile 25 dönüm sera yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınında 75 hektar ormanlık alan ile 25 dönüm sera yandı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınında 75 hektar ormanlık alan ile 25 dönüm sera yandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bozyazı ilçesi Gözce Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın bölgesine 7 helikopter, 1 uçak ile 20 arazöz ve çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın bölgedeki kuvvetli rüzgar nedeniyle Tekeli Mahallesi'ne kadar yayıldı. 9 saatlik havadan ve karadan mücadele sonucu yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde yapılan ilk tespite göre yaklaşık 75 hektarlık orman ile 25 dönüm seralık alan zarar gördü.

Sabah 6.30 gibi yangının çıktığını anımsayan Gözce Mahallesi Muhtarı Baran Aksoy, "75 dönüm ormanlık alan ile 25 dönüm sera yandı. Şuanda yangın tamamen kontrol altına alındı. Devletimize ve görev alan herkese çok teşekkür ederiz. Müdahale zamanında ve yerinde oldu" dedi. Yangının sabah çıktığını anımsatan Tekeli Mahallesi Muhtarı Süleyman Fidan, "Yangın ekiplerimiz anında müdahale ettiler. 7 helikopter bölgemize çalıştı. 25 dönüm civarına sera, 75 hektar civarında ise arazi yandı. Şuanda kontrol altına alındı Allah devletimize milletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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