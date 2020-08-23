Mersin'de yumurta yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde yumurta yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
23.08.2020 19:19 | Son Güncelleme: 23.08.2020 19:39
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde yumurta yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Mehmet Ayvaz idaresindeki 42 DZC 02 plakalı yumurta yüklü kamyonet Arslanköy Mahallesi-Mersin yol ayrımında refüje çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan İbrahim Ethem Ayvaz yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluşurken, kamyonetteki yumurtalar yola savruldu.
Kaynak: AA