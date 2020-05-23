Mersin'de orman yangını
Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
23.05.2020 00:45 | Son Güncelleme: 23.05.2020 00:45
Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Karatepe mevkisindeki kızılçam ormanından alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye Aydıncık ve Gülnar Orman İşletme müdürlükleri ekipleri sevk edildi.
Yangın bölgesine ulaşan ekipler, 5 arazöz ve 1 su tankeriyle alevlere müdahale etti.
Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki bazı evler önlem olarak boşaltılırken, söndürme çalışmalarına çevre ilçelerden de destek ekipler gönderildi.
Kaynak: AA