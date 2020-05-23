Mersin'de orman yangını Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Karatepe mevkisindeki kızılçam ormanından alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye Aydıncık ve Gülnar Orman İşletme müdürlükleri ekipleri sevk edildi.

Yangın bölgesine ulaşan ekipler, 5 arazöz ve 1 su tankeriyle alevlere müdahale etti.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki bazı evler önlem olarak boşaltılırken, söndürme çalışmalarına çevre ilçelerden de destek ekipler gönderildi.

Kaynak: AA