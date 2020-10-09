Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
09.10.2020 17:11 | Son Güncelleme: 09.10.2020 17:14
Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Gözce Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye helikopter, arazöz ve su tankı yönlendirildi.
Ekiplerin, bölgedeki yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci