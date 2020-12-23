Marmaris açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yeşilova mevkisi açıklarında lastik botlarda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 2 lastik bottaki 12 kişiyi sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen