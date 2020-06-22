Libya'daki kritik görüşmeden ilk kareler
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Libya'daki kritik görüşmeden ilk kareler

Libya'nın doğusundaki gayri meşru silahlı lideri Halife Hafter için Libya'ya gizlice getirilen Rus jetlerini deşifre eden ABD Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanı Stephen Townsend, Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz Serrac ile görüştü.

Libya'daki kritik görüşmeden ilk kareler
22.06.2020 18:16 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:30

Libya'nın doğusundaki gayri meşru silahlı lideri Halife Hafter için Libya'ya gizlice getirilen Rus jetlerini deşifre eden ABD Afrika Kuvvetleri  (AFRICOM) Komutanı Stephen Townsend, Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz Serrac ile görüştü. Kritik görüşmeden ilk görüntüler, Libya Başbakanlık Ofisi'nden paylaşıldı.

ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanı (AFRICOM), Stephen Townsend ve beraberindeki heyet, Libya'nın Zuwara kentinde Libya Devlet Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü. Libya Başbakanlık sitesinden kritik görüşmeye ilişkin ilk görüntüler basına servis edildi. Townsend ileLibya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı El Serrac'ın önce başbaşa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildiği kaydedildi. Kritik ziyaretin, Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'nin Sirte ve Cufra kırmızı çizgimizdir" şeklindeki açıklamalarının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

İTALYA VE ALMANYA LİBYA'YI GÖRÜŞTÜ

Libya, Avrupa gündeminin üst sıralarında yer aldı. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Roma'yı ziyaret eden Alman mevkidaşı Heiko Maas'la bir araya geldi. Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen İtalyan bakan, "Libya'da sahadaki durum bizi endişelendiriyor. Sirte'nin özgürlüğüne kavuşturulmasına yönelik operasyonlar yeni çatışmaları ve sivil can kayıplarını tetikleyebilir. İtalya, burada itidalli olma mesajını iletti. Bunu geçenlerde yaptığım Türkiye ziyaretimde de Türk mevkidaşım (Mevlüt) Çavuşoğlu'na belirttim. Libya'yı her türlü bölme teşebbüsünden koruyacağız" dedi..


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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