Kurban Bayramı Hava Tahmin Raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Kurban Bayramı süresi için yaptığı değerlendirmelere göre;Bayram arifesinde (19/07/2021 Pazartesi) ve bayramın birinci günü (20/07/2021 Salı) bölgemizde yağış beklenmiyor, parçalı ve az bulutlu geçeceği,Bayramın ikinci günü (21/07/2021 Çarşamba) bölge genelinin...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Kurban Bayramı süresi için yaptığı değerlendirmelere göre;

Bayram arifesinde (19/07/2021 Pazartesi) ve bayramın birinci günü (20/07/2021 Salı) bölgemizde yağış beklenmiyor, parçalı ve az bulutlu geçeceği,

Bayramın ikinci günü (21/07/2021 Çarşamba) bölge genelinin ( Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği,

Bayramın üçüncü günü (22/07/2021 Perşembe) ise bölgenin doğusunun (İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya ) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği,

Bayramın dördüncü günü (23/07/2021 Cuma) bölgemizde yağış beklenmediği, parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.

Halen bölgemizde mevsim normallerinin 4 ila 6 °C üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren azalması bekleniyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle; güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

KOCAELİ VALİLİĞİ

Kaynak: Habermetre