Korona virüse yakalanan köylülerinin çayını imece ile topladılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Korona virüse yakalanan köylülerinin çayını imece ile topladılar

İl dışından Rize'nin Çayeli ilçesine çay toplamak için gelen vatandaşın Korona virüs testi pozitif çıkınca çayı, köy muhtarı öncülüğünde başlatılan imece ile toplandı.

Korona virüse yakalanan köylülerinin çayını imece ile topladılar
02.06.2020 09:17 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:20

İl dışından Rize'nin Çayeli ilçesine çay toplamak için gelen vatandaşın Korona virüs testi pozitif çıkınca çayı, köy muhtarı öncülüğünde başlatılan imece ile toplandı.

Rize dışında ikamet eden ve ilçeye bağlı Derecik köyüne çay bahçesindeki çayı toplamak için gelen Mahmut Ofluoğlu'nun Rize'de uygulanan ve her aileden 1 kişiye yapılan Korona virüs testi sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine karantinaya alınan Ofluoğlu çayını toplayamadı. Çayı bahçede kalan Ofluoğlu için köy muhtarı Ramazan Küçüksarı harekete geçerek cami imamından tüm köy halkına kadar tüm vatandaşları çay toplamak üzere çay bahçesine getirdi. Herkesin yardımı ile toplanan çay böylelikle bahçede kalmamış oldu.

Çayeli İlçe Kaymakamı Mehmet Öztürk de oluşturulan imeceye destek vermek için kısa sürede olsa çay bahçesine girerek çay topladı. Kaymakam Öztürk oluşturulan imeceden ötürü köy muhtarı ve vatandaşlara da ayrıca teşekkür etti. - RİZE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu Haber
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı Haber
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi 'riskli alan' ilan edildi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi "riskli alan" ilan edildi
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok Haber
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok Haber
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koronavirüsten korumak için Beştepe'de alınan tedbirler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koronavirüsten korumak için Beştepe'de alınan tedbirler
Eniştelerini öldürüp, kaza süsü veren iki kayınbirader tutuklandı
Eniştelerini öldürüp, kaza süsü veren iki kayınbirader tutuklandı
Halı sahalar yeniden hizmet vermeye başladı: Futbol oynamayı özlemişiz
Halı sahalar yeniden hizmet vermeye başladı: Futbol oynamayı özlemişiz
Günlük burç yorumları 2 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 2 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
İstanbul Valiliği 'Grup Yorum konserine izin verildi' iddialarını yalanladı
İstanbul Valiliği "Grup Yorum konserine izin verildi" iddialarını yalanladı
Program sunucusu By Kuş'tan Almanya'da Türk bayrağı resminin üzerinde kumar oynama skandalına tepki
Program sunucusu By Kuş'tan Almanya'da Türk bayrağı resminin üzerinde kumar oynama skandalına tepki
Manda yetiştiricisi, mandalarına klasik müzik dinleterek süt verimliliğini artırdı
Manda yetiştiricisi, mandalarına klasik müzik dinleterek süt verimliliğini artırdı
Chelsea, oyuncu değişikliğinin 9'a çıkarılması için başvuruda bulundu
Chelsea, oyuncu değişikliğinin 9'a çıkarılması için başvuruda bulundu
MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak
MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Yerleşim yerlerinin yanındaki tarım arazilerine 5 ton kimyasal atık döken özel bir şirketin şoförleri suçüstü yakalandı
Yerleşim yerlerinin yanındaki tarım arazilerine 5 ton kimyasal atık döken özel bir şirketin şoförleri suçüstü...
Kısıtlamalara uymayan minibüsten 35 yolcu çıktı
Kısıtlamalara uymayan minibüsten 35 yolcu çıktı
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Werder Bremen forması giyen Eren Dinkçi'ye Juventus ve Inter talip
Werder Bremen forması giyen Eren Dinkçi'ye Juventus ve Inter talip
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, motosikletin devrilmesiyle yaralandı
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, motosikletin devrilmesiyle yaralandı
Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı
Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı
Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti
Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti
ABD'de şiddet eylemlerine dönen protestolarda bir muhabir kapkaça uğradı
ABD'de şiddet eylemlerine dönen protestolarda bir muhabir kapkaça uğradı
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü
40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü
İstanbul'da salgın riskinin ortadan kalkması için yüzde 67 bağışıklık oranı gerekiyor! Kent şu an bu rakamın çok uzağında
İstanbul'da salgın riskinin ortadan kalkması için yüzde 67 bağışıklık oranı gerekiyor! Kent şu an bu rakamın çok...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Mustafa Şentop Hasan Polatkan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Uğur Akbaş Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Yeliz Yeşilmen
Spor Ozan Kabak Metin Oktay İlhan Cavcav Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Ankara Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: Korona virüse yakalanan köylülerinin çayını imece ile topladılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 09:20:46. #1.15#
title