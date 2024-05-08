Bolvadin'de Jandarma Ekipleri Trafik Haftası Dolayısıyla Denetim Yaptı
Bolvadin ilçesindeki Jandarma ekipleri, Trafik Haftası dolayısıyla Emirdağ ve Çay kara yolunda denetim gerçekleştirdi. Sürücülere trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapılırken, lokum ikram edildi.
Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri, "Trafik Haftası" dolayısıyla denetim yaptı, sürücülere ikramda bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Emirdağ ve Çay kara yolunda denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, trafik kuralları konusunda bilgilendirme yaptığı sürücülere, lokum ikram etti.