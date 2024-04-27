Üye Girişi
Haberler

Konya'da 2 Metrekarelik Dükkanda Çay İşleten Mustafa Atar

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da yaşayan Mustafa Atar, 20 yılı geride bıraktığı 2 metrekarelik dükkanda her gün çayını muhabbetle demliyor. Kent merkezindeki Belediye İş Hanı'nda çay ocağını işleten 3 çocuk babası 48 yaşındaki Atar, güne erken saatte başlıyor. Çevre esnafın yanı sıra vatandaşlara da hizmet veren Atar, 2 metrekare genişliğindeki iş yerinde 20 yılı geride bıraktı. 'Çaycı Mustafa' adıyla bilinen Atar, yıllardır sevdiği işi ilk günkü gibi güler yüzüyle sürdürüyor. İki kişinin sığamadığı yerde ailesini geçindiriyor. Atar, AA muhabirine, genç yaşta açtığı çay ocağında bugüne kadar alın teriyle kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Konya'da yaşayan Mustafa Atar, 20 yılı geride bıraktığı 2 metrekarelik dükkanda her gün çayını muhabbetle demliyor.

Kent merkezindeki Belediye İş Hanı'nda çay ocağını işleten 3 çocuk babası 48 yaşındaki Atar, güne erken saatte başlıyor.

Çevre esnafın yanı sıra vatandaşlara da hizmet veren Atar, 2 metrekare genişliğindeki iş yerinde 20 yılı geride bıraktı.

"Çaycı Mustafa" adıyla bilinen Atar, yıllardır sevdiği işi ilk günkü gibi güler yüzüyle sürdürüyor.

İki kişinin sığamadığı yerde ailesini geçindiriyor

Atar, AA muhabirine, genç yaşta açtığı çay ocağında bugüne kadar alın teriyle kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Dükkanın küçük olmasına rağmen işini hep severek yaptığını aktaran Atar, "Bu kadar küçük bir dükkanda çalışmak zordur tabi ama iyi kötü yıllardır çalıştık. 'Sebat ettik rızkımız buradaymış.' dedim. Bu kadar küçük bir yerde çalışmaktan hiç gocunmadım. Buraya başladığımda hiçbir şeyim yoktu. Ne evimiz ne de arabamız vardı. Şükürler olsun bunlara sahip oldum. Çalıştık, çabaladık ve rızkımızı bu ocaktan kazandık. Üç çocuk yetiştirdim." diye konuştu.

Küçük dükkandan değil, yalnız çalışmaktan yoruluyor

Yıllardır tek başına çalıştığını anlatan Atar, "Eleman sıkıntısından dolayı yalnızım. Günde kaç çay sattığımı hiç hesaplamadım. Güne hep heyecanla başlıyorum. '3-5 kuruş kazandıktan sonra bu işi bırakalım.' demedim. Hep severek yaptım. Allah nereye kadar nasip ederse oraya kadar devam edeceğim." dedi.

Atar, bazıları daimi olan müşterileriyle iyi bir iletişiminin olduğunu, bazen küçük iş yerini görenlerin şaşırdığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Konya Çocuk Çay Yerel Haberler Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yargı final mi yapıyor? Yargı bitiyor mu 2024? Teşkilat final mi yapıyor? Teşkilat bitiyor mu 2024? Korkma Ben Yanındayım final mi yapıyor? Korkma Ben Yanındayım bitiyor mu 2024? Üç Kız Kardeş final mi yapıyor? Üç Kız Kardeş bitiyor mu 2024? Kardeşlerim final mi yapıyor? Kardeşlerim bitiyor mu 2024? Gönül Dağı final mi yapıyor? Gönül Dağı bitiyor mu 2024? 27-28 Nisan Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27-28 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27-28 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 27-28 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27-28 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 27 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 27-28 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title