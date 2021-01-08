Konya'da, toprak altında metan gazı kaynaklı ateşe AFAD incelemesi
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Konya'da, toprak altında metan gazı kaynaklı ateşe AFAD incelemesi

08.01.2021 17:48 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:52
Konya'da, toprak altında metan gazı kaynaklı ateşe AFAD incelemesi

KONYA'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu.

KONYA'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.  

Kayalı Mahallesi'nde yaşayanlar, dün akşam daha önce sazlık ve bataklık olan alanda, toprak altından ateş ve duman çıktığını fark etti. Ateş görünce inanamayıp, paniğe kapılanlar, sigara yakarak, deneme yaptı ardından da mahalle muhtarı Muharrem Güdal'a haber verildi. Güldal ise AFAD ekiplerini bilgilendirdi. Bugün bölgeye gelen AFAD görevlileri, bölgenin daha önce sazlık ve bataklık olduğunu, suyun tamamen kuruması üzerine metan gazı kaynaklı ateş çıktığını belirledi. 

AFAD'DAN İNCELEMEMuhtar Muharrem Güdal, "Biz buradan ateşi çocukların ve çobanların yaktığını sanıp, dikkate almıyorduk. Sonra gelip baktık, gerçekten toprağın altında ateş vardı. Burası daha önce sazlık ve bataklıktı şimdi tamamen kurudu. AFAD'a haber verdik. AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gazı kaynaklı ateş çıktığını söylediler. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" diye konuştu. Bölge halkından Sadullah Özer de toprağın altında ateş olduğunu görünce tedirgin olduklarını belirterek, "Burada yer altında ateş olduğunu duyunca merak edip geldi. Bu bölgede Hasan Dağı var, doğal gaz olabilir veya başka bir şey olabilir, diye tedirgin olduk" dedi. 'BATAKLIK ORTAMLARDA OLUR'

Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık da bölgenin sazlık ve bataklık olduğunu hatırlatarak, "Toprağın altından ateş çıkması gibi bu tip durumlar genellikle bataklık ortamlarda organik bileşiklerin çürümesi sonucu oluşan metan gazı birikimleri nedeniyle olur. Bu bölgede de aynı durum söz konusudur" diye konuştu. 

 


Konya'da, toprak altında metan gazı kaynaklı ateşe AFAD incelemesi
Konya'da, toprak altında metan gazı kaynaklı ateşe AFAD incelemesi
Konya'da, toprak altında metan gazı kaynaklı ateşe AFAD incelemesi
Konya'da, toprak altında metan gazı kaynaklı ateşe AFAD incelemesi
Konya'da, toprak altında metan gazı kaynaklı ateşe AFAD incelemesi
Konya'da, toprak altında metan gazı kaynaklı ateşe AFAD incelemesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet OKUYUCU

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