KKTC'de Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanlığına aday oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KKTC'de Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanlığına aday oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş, 11 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız olarak aday olduğunu duyurdu.

KKTC'de Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanlığına aday oldu
30.07.2020 15:35 | Son Güncelleme: 30.07.2020 15:41

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş, 11 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız olarak aday olduğunu duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeni ile 11 Ekim'e ertelenen Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin adaylar iyice netleşiyor. Lefkoşa'da bir otelde basın toplantısı gerçekleştiren Demokrat Parti Eski Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş yaptığı açıklamada, Ocak 2020'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayacağını duyurduğunu hatırlatarak şu anda şartların değiştiğini ifade etti. Denktaş açıklamasında, "Ben kurucu Cumhurbaşkanının oğluyum. İnandığım doğrular için babamla da ters düşsem de siyasi mirasını zedelemem mümkün değildir. KKTC halkına liderlik yapacak adayları görmek istedim" ifadelerini kullandı.

Denktaş, "Bütünlüklü federal çözüm dışında seçenek görmeyen adaylara alternatif bir duruşa ihtiyaç vardır. Mevcut sağ-sol statükoyu koruma dışında hedefi olmayan, klişeleşen kısır alan aktörlerinin parti çıkarına hareket ettiğini görmekteyim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde siyasi çıkarların bireysel değil, toplumsal olduğunu seçmen iyi bilir. Değişen ortamı değerlendirerek açıklıyorum ki 11 Ekim 2020'de aday olacağım" diye konuştu.

KKTC'de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ve Bağımsız aday Ahmet Boran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduklarını açıklamıştı.

KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın oğlu olan Serdar Denktaş, 2018 yılının Şubat ayında kurulan koalisyon hükümetinde Maliye Bakanı olarak görev alırken, 2019'un Mayıs ayında istifa etti. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Yaşam
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu 3. Sayfa
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı 3. Sayfa
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı Magazin
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak Spor
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu 3. Sayfa
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Bursa'da sahibinin elinden kaçarak giyim mağazasına dalan kurbanlık boğa, büyük korku ve panik yaşattı
Bursa'da sahibinin elinden kaçarak giyim mağazasına dalan kurbanlık boğa, büyük korku ve panik yaşattı
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Hatay Barosu Başkanı polislerle yaşadığı kimlik tartışması sonrası gözaltına alındı
Hatay Barosu Başkanı polislerle yaşadığı kimlik tartışması sonrası gözaltına alındı
Sınav sonucunu öğrendikten sonra kayıplara karışan genç bulundu
Sınav sonucunu öğrendikten sonra kayıplara karışan genç bulundu
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor
Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu
Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Ziya Selçuk Fatih Sultan Pınar Gültekin Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Beyonce Hazal Kaya Şeyma Subaşı
Spor İrfan Buz Erol Bulut Gökhan Gönül Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bayram Futbolcu Beşiktaş Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: KKTC'de Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanlığına aday oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 16:05:08. #1.14#
title