Antalya Ticaret Borsası Yönetimi KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Ziyaret Etti

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, beraberindeki Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci ve Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Bülbül, Cüneyt Doğan, Ragıp Gök ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti.

ATB Başkanı Ali Çandır, beraberindeki Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci ve Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Bülbül, Cüneyt Doğan, Ragıp Gök ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a ziyarette bulundu. Başkan Çandır, Cumhurbaşkanı Tatar'a Borsa'nın çalışmalarıyla ilgili bilgi verirken, tarımsal üretim ve ticareti geliştirmek için çalıştıklarını anlattı. KKTC'nin Türkiye için önemine dikkat çeken Çandır, Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olacağını kaydetti. Antalya ile Kıbrıs arasındaki ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Çandır, Cumhurbaşkanı Tatar'a ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki birlikteliğe yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür etti. Başkan Çandır, bu yıl Kasım ayında yapmayı planladıkları 13. Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'te KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı davet etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ATB heyetine ziyaretleri için teşekkür etti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'inci yılını kutladıklarını hatırlatan Tatar, Türkiye ile ayrılmaz bağlarla bağlı olduklarını ifade etti. Tüm ambargo ve baskılara rağmen KKTC'nin her geçen gün daha da ileri gittiğini söyleyen Tatar, bu konuda Türkiye ve Türk iş insanlarının rolüne dikkat çekti. Başkan Çandır, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a ziyaretin anısına coğrafi işaretli Döşemealtı halısı hediye etti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası'na ziyaret

ATB Heyeti daha sonra Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Antalya ile KKTC arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili görüşlerin dile getirildiği ziyarette ATB Başkanı Ali Çandır, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz'e sıcak karşılaması ve nazik ev sahipliği için teşekkür etti. 13. Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'te Kıbrıs'ın yöresel ürünlerini görmek istediklerini söyleyen Başkan Çandır, Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nı YÖREX'e davet etti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, 1958 yılında kurulan Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın izole olmadığını, yurt dışında temaslarda bulunan güçlü bir yapı olduğunu söyledi. Kıbrıs'ın ekonomisi ve ticaretini geliştirmek için çalıştıklarını anlatan Deniz, Türkiye ile ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Deniz, Başkan Ali Çandır ve ATB heyetine ziyaretleri için teşekkür etti. İki başkan ziyaretin anısına plaket takdiminde bulundu. - ANTALYA