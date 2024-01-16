KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, AA'nın 'Yılın Kareleri'ne oy verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri"ni oyladı.

Mendeli, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Ünal Uysal'ın "Dağcılar görev başında", "Çevre-Yaşam"da İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" adlı fotoğrafına oy veren Mendeli, "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" başlıklı karesini seçti.

Mendeli, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür", "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Ashraf Amra'nın "İsyan"adlı eserini oyladı.

Anadolu Ajansının çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Mendeli, "Fotoğrafların hepsi çok güzeldi, seçmekte zorlandım. Başarılı çalışmalarından dolayı Anadolu Ajansı muhabirlerine teşekkür ediyorum." dedi.