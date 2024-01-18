KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tatar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", "Gazze: Kanıt" ve " Deprem : Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Haber "kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı" adlı fotoğrafına oy veren Tatar, "Çevre-Yaşam" kategorisinde tercihini İsa Terli tarafından çekilen "Boğazın şahitliği" karesinden yana kullandı.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Çaba", " Deprem : Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafını seçen KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AA'nın Kıbrıs Türklerinin sesini dünyaya duyurmada önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında aday fotoğrafların oldukça anlamlı ve kaliteli olduklarına dikkati çeken Tatar, "Deprem olsun, savaş olsun, spor olsun bütün bu kategorilerde yüz binlerce fotoğraf arasından seçilen kareleri, bizlerin de bir şeyleri değerlendirmesi önemli." ifadelerini kullandı.

Tatar, Gazze'de İsrail tarafından katledilen gazetecilerin bulunduğunu hatırlatarak, bölgede görev yapan AA ekibini ayrıca tebrik etti.

"Yılın Kareleri" oylamasında yer alan fotoğrafların hepsinin birbirinden iyi olduğunu belirten Tatar, "Ben sonuçta bunları seçtim. Seçtiğim fotoğrafları çekenleri tebrik ediyorum, diğer fotoğrafçılara da teşekkür ediyorum." dedi.