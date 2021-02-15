Kırşehir'de sahte parayla yakalanan şüpheli tutuklandı
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Kırşehir'de sahte parayla yakalanan şüpheli tutuklandı

15.02.2021 14:29 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:32
Kırşehir'de sahte parayla yakalanan şüpheli tutuklandı

Kırşehir'de, sahte dolar ve Türk lirasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Kırşehir'de, sahte dolar ve Türk lirasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda sahte para getireceği bilgisi üzerine fiziki takibe aldıkları U.Y.T'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 900 adet 50 liralık, 5 adet de 50 dolarlık sahte banknot ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.Y.T, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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