Kırıkkale'de HES kodu sorgusunda riskli olduğu belirlenen kişi karantinaya alındı
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Kırıkkale'de HES kodu sorgusunda riskli olduğu belirlenen kişi karantinaya alındı

Kırıkkale'de HES kodu sorgusunda riskli olduğu belirlenen kişi karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de HES kodu sorgusunda riskli olduğu tespit edilen kişi, 4 bin 50 lira ceza uygulanarak öğrenci yurduna yerleştirildi.

Kırıkkale'de HES kodu sorgusunda riskli olduğu tespit edilen kişi, 4 bin 50 lira ceza uygulanarak öğrenci yurduna yerleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu Irmak köyü yakınlarında devriye görevi yaptığı sırada akaryakıt istasyonunda bulunan V.Ö'nün HES kodu sorgulamasını yaptı.

Ekipler, sorgulamada V.Ö'nün durumunun riskli çıkması üzerine İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı.

Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira para cezası yazılan V.Ö, ekiplerin refakatinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna götürülerek karantinaya alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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