Kılıçdaroğlu, İzmir Depremi ve takip eden sürece ilişkin belediye başkanlarından bilgi aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kılıçdaroğlu, İzmir Depremi ve takip eden sürece ilişkin belediye başkanlarından bilgi aldı

08.12.2020 10:57 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:01

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi Balçova Kaya Termal Otel'de düzenlenen toplantıya katılan belediye başkanlarından görüntüler İZMİR - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi

Balçova Kaya Termal Otel'de düzenlenen toplantıya katılan belediye başkanlarından görüntüler İZMİR - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Bayraklı, Bornova, Karşıyaka, Seferihisar İlçe Belediye Başkanlarının, İzmir Depremi ve takip eden sürece ilişkin gerçekleştirdiği toplantıya katıldı.

Kılıçdaroğlu, İzmir Depremi ve takip eden sürece ilişkin belediye başkanlarından bilgi aldı
Kılıçdaroğlu, İzmir Depremi ve takip eden sürece ilişkin belediye başkanlarından bilgi aldı
Kılıçdaroğlu, İzmir Depremi ve takip eden sürece ilişkin belediye başkanlarından bilgi aldı
Kılıçdaroğlu, İzmir Depremi ve takip eden sürece ilişkin belediye başkanlarından bilgi aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

KIRKLARELİ - Belediye Başkanı Kesimoğlu'ndan belediye borçlarına ilişkin açıklama
KIRKLARELİ - Belediye Başkanı Kesimoğlu'ndan belediye borçlarına ilişkin açıklama
YTB'den finansal bilgilerin karşılıklı paylaşımına ilişkin 4 dilde bilgilendirici video
YTB'den finansal bilgilerin karşılıklı paylaşımına ilişkin 4 dilde bilgilendirici video
Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Ebru Şallı Sezen Aksu Acun Ilıcalı Haluk Bilginer
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Burak Yılmaz Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız Kaza Türk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kılıçdaroğlu, İzmir Depremi ve takip eden sürece ilişkin belediye başkanlarından bilgi aldı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 11:01:49. #1.14#
title