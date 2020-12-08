Kılıçdaroğlu, İzmir Depremi ve takip eden sürece ilişkin belediye başkanlarından bilgi aldı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi Balçova Kaya Termal Otel'de düzenlenen toplantıya katılan belediye başkanlarından görüntüler İZMİR - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi

Balçova Kaya Termal Otel'de düzenlenen toplantıya katılan belediye başkanlarından görüntüler İZMİR - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Bayraklı, Bornova, Karşıyaka, Seferihisar İlçe Belediye Başkanlarının, İzmir Depremi ve takip eden sürece ilişkin gerçekleştirdiği toplantıya katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı