Kılıçdaroğlu: 2 yıl içinde tüm sığınmacıları davul ve zurnayla memleketlerine göndereceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret için Kırklareli'ne geldi. Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın da eşlik ettiği ziyarette Kılıçdaroğlu'nun ilk durağı Yayla Mahallesi'ndeki Atatürk Evi oldu. Kılıçdaroğlu'nu burada CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, diğer belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar karşıladı. Atatürk Evi'ni gezen Kılıçdaroğlu, Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu'nu makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na burada Osmanlıca ve Türkçe nutuk kitabı ve Atatürk'ün yağlı boya portesi hediye edildi. Daha sonra Kılıçdaroğlu, bir düğün salonunda STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Muhtarlara da seslenen Kılıçdaroğlu "Sizin başlı başına bir muhtarlık kanununa ihtiyacınız var. Yetkilerinizin tanımlandığı, yapacağınız işlerin tanımlandığı bir muhtarlık kanununa ihtiyacınız var. Bunu hazırladık, muhtarlık örgütleriyle konuştuk, onlara gönderdik. Eksiğimiz olabilir, bakın varsa bir eksiğimiz düzeltelim dedik. Bu topraklarda yapılan ilk seçim bir muhtarlık seçimi. 1800'lü yıllarda Kastamonu'da bir muhtarlık seçimi. O nedenle muhtarlığı, demokrasinin temel taşı olarak görürüz. Demokrasi, seçim bu topraklara muhtarlar sayesinde gelmiştir. O nedenle muhtarlık kurumu ne kadar güçlü olursa demokrasi de o kadar güçlü olur" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, daha sonra esnafları ziyaret edip, Lüleburgaz ilçesine geçti.