Kazakistan-Özbekistan sınırında "Orta Asya" Uluslararası Ticaret Merkezi kurulacak

Kazakistan-Özbekistan sınırında kurulması planlanan "Orta Asya" Uluslararası Ticaret Merkezi'nin inşası için arsa tahsis edildiği bildirildi.

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nda, Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakıt Sultanov, Özbekistan ile sınır bölgede kurulması planlanan ticaret merkezine ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Sultanov, Özbekistan sınırında "Orta Asya" Uluslararası Ticaret Merkezi'nin kurulmasının hedeflendiğini belirterek "Söz konusu merkez projesinin uygulanması için konuşlanma yeri, Özbek tarafıyla kararlaştırıldı. Biz bir arsa tahsis ettik ve şu anda yatırımcıyla görüşüyoruz." dedi.

Bakan Sultanov, merkezin, komşu Özbekistan ile sınır ticaretinin geliştirilmesine katkıda bulunup iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolar artmasına olanak sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova