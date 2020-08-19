Kaymakam ve Belediye Başkanı da denetimlere katıldı TÜRKİYE genelinde, pandemi nedeniyle birçok denetim gerçekleştirildi.

TÜRKİYE genelinde, pandemi nedeniyle birçok denetim gerçekleştirildi. İstanbul 'da, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta 'nın da eşlik ettiği denetimlerde, Gaziosmanpaşa'da hizmet veren Venezia Mega Outlet alışveriş merkezi de Covid-19 için aldığı önlemler açısından denetimden geçti.

Türkiye'de kapsamlı olarak gerçekleştirilen pandemi denetimleri paralelinde bir denetimden geçtiklerini hatırlatan Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, şunları söyledi: "COVID-19 salgınıyla mücadele sürecinde en üst düzeyde tedbirlerle 11 Mayıs'tan bu yana faaliyet gösteriyoruz. Normalleşme sürecini ilk başlatan AVM'lerden biri olarak, yeniden faaliyete geçmemizle birlikte kontrollü, güvenli ve hijyenik alışveriş için gerekli tüm önlemleri uyguluyoruz. Ziyaretçilerimizi sağlıklı alışveriş yapabilmeleri için alışveriş merkezimizde sosyal mesafe ve hijyen kurallarının sürekli uygulandığı, kontrollü bir sosyal yaşam kültürü geliştirmiş durumdayız. 'Hijyenik Alışverişin Merkezi' sloganımız doğrultusunda aldığımız sıkı önlemlere ek olarak, alışveriş merkezimizin açık bir AVM ve cadde konseptli olması, dolayısıyla doğal temiz havası, bizi daha çok tercih edilir kılıyor."

- İstanbul

Kaynak: DHA