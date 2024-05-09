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KOÇ METALURJİ ne zaman halka arz olacak? Koç Metalurji kaç lot verir?

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Türkiye'nin önde gelen sanayi şirketlerinden biri olan KOÇ METALURJİ'nin halka arz süreci ve kaç lot verileceği konusunda merak edilenler henüz netlik kazanmadı. Şirketin ne zaman halka arz olacağı ve kaç lot verileceği konusundaki detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

KOÇ METALURJİ ne zaman halka arz olacak? Koç Metalurji kaç lot verir?

KOÇ METALURJİ NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

Koç Metalurji A.Ş. 9- 10 Mayıs tarihlerinde halka arz olacak.

KOÇ METALURJİ ne zaman halka arz olacak? Koç Metalurji kaç lot verir?

KOÇ METALURJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Firmanın hisse fiyatı 20,50 TL olarak belirlendi.

KOÇ METALURJİ LOT DAĞITIMI NASIL OLACAK?

2.1 Milyon katılım - 42 Lot (861 TL)

2.5 Milyon katılım - 35 Lot (717 TL)

2.9 Milyon katılım - 31 Lot (635 TL)

3.3 Milyon katılım - 27 Lot (553 TL)

3.7 Milyon katılım - 24 Lot (492 TL)

4.1 Milyon katılım - 22 Lot (451 TL)

4.5 Milyon katılım - 20 Lot (410 TL)

4.9 Milyon katılım - 18 Lot (369 TL)

KOÇ METALURJİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Firmanın henüz talep toplama süreci tamamlanmadı. Süreç tamamlandıktan sonra BİST'te işlem göreceği tarih de açıklanacak.

KOÇ METALURJİ NEDİR?

Koç Metalurji, 1993 yılında kurulmuş ve Türkiye'nin demir-çelik sektöründe önde gelen isimlerinden biri olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, operasyonlarını Hatay'ın Payas ve Osmaniye'nin Toprakkale ilçelerindeki modern tesislerde yürütmektedir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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