İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, sıcak mı, yağmurlu mu? 9 Mayıs Perşembe hava durumu!
İstanbul'da hava durumu merak ediliyor. İstanbul'da yarın yağış beklenip beklenmediği ve hava durumunun nasıl olacağına dair bilgiler araştırılıyor. Peki, İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, sıcak mı, yağmurlu mu? 9 Mayıs Perşembe hava durumu!
İstanbul'da 9 Mayıs Perşembe Pazar günü hava durumu merak konusu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da bugün ne kadar yağış ihtimali bulunuyor? İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, sıcak mı, yağmurlu mu? 9 Mayıs Perşembe hava durumu!
İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?
İstanbul'da bugün hava durumu, çok bulutlu bir atmosferle geçecek gibi görünüyor. Sıcaklık 9 derece ile başlayacak ve gün içinde 25 dereceye kadar yükselecek. Nem oranı oldukça yüksek, %70, bu da havanın nemli olacağını gösteriyor. Rüzgar hızı 10 km/sa ve ortalama olarak hafif esiyor. Basınç ise 29,9 hPa seviyesinde. Bu verilere dayanarak, İstanbul'da bugün yağmur yağma ihtimali düşük gibi görünüyor. Ancak, bulutlu ve nemli bir hava bekleniyor.