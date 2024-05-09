İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, sıcak mı, yağmurlu mu? 9 Mayıs Perşembe hava durumu!

İstanbul'da 9 Mayıs Perşembe Pazar günü hava durumu merak konusu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da bugün ne kadar yağış ihtimali bulunuyor? İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, sıcak mı, yağmurlu mu? 9 Mayıs Perşembe hava durumu!

İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul'da bugün hava durumu, çok bulutlu bir atmosferle geçecek gibi görünüyor. Sıcaklık 9 derece ile başlayacak ve gün içinde 25 dereceye kadar yükselecek. Nem oranı oldukça yüksek, %70, bu da havanın nemli olacağını gösteriyor. Rüzgar hızı 10 km/sa ve ortalama olarak hafif esiyor. Basınç ise 29,9 hPa seviyesinde. Bu verilere dayanarak, İstanbul'da bugün yağmur yağma ihtimali düşük gibi görünüyor. Ancak, bulutlu ve nemli bir hava bekleniyor.