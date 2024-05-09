Survivor'da dün akşam kim elendi? 9 Mayıs Survivor elenen isim kim?

Survivor'da dün akşam kim veda etti? 9 Mayıs Survivor elenen isim kim? Survivor Furkan elendi mi? Survivor'da kim elendi? Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında bu hafta elenen isim belli oldu. Survivor'da dün akşam kim veda etti? Detaylar haberimizdedir...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?

Survivor'da gergin anlar yaşandı. Mavi takımdan Furkan, Yunus Emre ve Batuhan ile Kırmızı takımdan Sercan, eleme düellosuna girdi. İlk turda adaylıktan kurtulanlar, istedikleri iki kişiyi seçerek ödülün tadını çıkaracaklar. Toplam altı kişi bu ödülün sahibi olacak. Ödülün içeriği ise oldukça lezzetli kuzu tandır, pilav ve probiyotik yoğurt. Ayrıca, kazanan yarışmacıların annelerine, Anneler Günü vesilesiyle yoğurt yapma makinesi hediye edilecek.

SURVİVOR'DA DÜN AKŞAM (9 MAYIS) KİM ELENDİ?

Survivor'da final heyecanı dorukta! İlk turda başarı sağlayamayan Yunus Emre ve Furkan, final düellosunda karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelede skorlar netleşti: Furkan, 5-1'lik skorla düellodan mağlup ayrılarak adaya veda etti. Bu hafta Survivor'da elenen isim Furkan Kızılay oldu.

SURVİVOR 2024 YARIŞMACILARI

Kırmızı Takım: Merve Aydın, Pınar Saka, Nagihan Karadere, Gizem Memiç, Aleyna Kalaycıoğlu, Berna Canbeldek, Doğukan Manço, Ersin Korkut, Sercan Yıldırım, Turabi, Bozok Goren, Nihat Altınkaya, Özgür Tetik, Kardeniz Kılıç,Mustafa Kemal Kurt

Mavi Takım: Seda Aktuğlu, Seda Ocak, Nefise Karatay, Begüm Yücetan, Sahra Işık, Damla Can, Yiğit Poyraz, Hakan Hatipoğlu, Yasin Obuz, Yunus Emre Özden, Ogeday Girişken, Furkan Kızılay, Yaman Keleş, Uğurtan Dora