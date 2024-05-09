Survivor, TV8 ekranlarında yayınlanan ve Acun Medya tarafından hazırlanan Türkiye'nin en çok izlenen en heyecanlı yarışma programı Survivor'da dün eleme heyecanı yaşandı. eleme adayları Batuhan, Yunus Emre, Sercan ve Furkan kıyasıya bir mücadele verdi fakat elenen bir isim oldu. SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? Survivor All Star'da elenen yarışmacı kim oldu?

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

Kırmızı Takım: Merve Aydın,Nagihan Karadere, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım,Özgür Tetik, Atakan Arslan, Hilmi Cem İntepe, Nefise Karatay.

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

Mavi Takım:Seda Ocak,Berna Canbeldek,Damla Can, Yasin Obuz, Ogeday Girişken, Batuhan Karacakaya, Yunus Emre Özden.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor All Star'da dün yayınlanan düello bölümünde elenen isim Furkan Kızılay oldu.