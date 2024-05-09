9 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi?

BİM aktüel ürünler arasında birçok farklı ürün yer alıyor. Bu hafta Bim aktüel ürünler kataloğu içerisinde KUBA 110CC OFF-ROAD BENZİNLİ ATV, SKYJET MOTORKS 250W NADE A SOROS MESAFE Speedlight Pro Ince Teker E-Bike, PHILIPS Air Fryer HD9650/90, BRAUN MQ5220WH Blender Seti, KUMTEL 95 Litre Tezgah Altı Buzdolabı, Katlanır masa, Desenli 3 kapaklı gardırop. yer almakta. Peki, 9 Mayıs Bim Aktüel Ürünler Kataloğu! Bugün BİM'de hangi ürünler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 9 MAYIS BU HAFTA NELER VAR?