Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 162 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 162 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 162, Palandöken'de 143, Çambaşı'nda 122, Konaklı'da 100, Sarıkamış'ta 98, Erciyes'te 95, Uludağ'da 92, Nemrut'ta 90, Davraz'da 66, Ergan'da 62, Kartepe'de 60, Hesarek ve Ovacık'ta 45, Zigana'da 38, Akdağ'da 36, Kop Dağı'nda 34, Yalnızçam'da 24, Hazarbaba ve Küpkıran'da 20, Kandilli ve Murat Dağı'nda 13, Keltepe ve Gevaş Abalı'da 8, Elmadağ'da 2 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: