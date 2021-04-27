Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Kastamonu'da 8 ayrı kablo hırsızlığı olayına karıştıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Kastamonu'da 8 ayrı kablo hırsızlığı olayına karıştıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Tosya ilçesinde, farklı tarihlerde Türk Telekom'a ait haberleşme ve enerji nakil hatlarından kablo çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi harekete geçti.

Kablo hırsızlığı olaylarını çözmeye yönelik yapılan çalışma sonucu 26 Nisan 2020 ile 17 Nisan 2021 tarihlerinde ilçeye bağlı Sofular, Kuşçular, Yenidoğan, Kilkuyu ve Ahmetoğlu köylerindeki 8 ayrı olayda, 2 bin metre uzunluğundaki kablonun çalınmasıyla ilgili S.Ö. ve İ.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, jandarma sorgusunda, çaldıkları kabloları yakarak, çıkan bakır telleri bir hurdacıya sattıklarını söylediği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor