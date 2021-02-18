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Karşıyaka darmadağın

18.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:51
Karşıyaka darmadağın

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta art arda 6'ncı mağlubiyetini Elazığ Karakoçan FK'ya deplasmanda 2-0 yenilerek alan Karşıyaka, kötü gidişi bir türlü durduramıyor.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta art arda 6'ncı mağlubiyetini Elazığ Karakoçan FK'ya deplasmanda 2-0 yenilerek alan Karşıyaka, kötü gidişi bir türlü durduramıyor. Son 7 maçta yalnız 1 gol atıp hanesine 1 puan yazdırabilen yeşil-kırmızılı ekip, şampiyonluk hedeflediği sezonda lider Somaspor'un 14, Play-Off hattının ise maç fazlasıyla 4 puan gerisine düştü. Takıma geçen sezon Play-Off finali oynatıp 2'nci Lig'i seri penaltı atışlarıyla kaçıran Teknik Direktör Soner Tolungüç yönetiminde sezonun ilk yarısını uzun süre namağlup zirvede götüren Karşıyaka, Tolungüç'ün 3 mağlubiyetin ardından ikinci devre başında istifasından sonra da puan yüzü göremedi.

Tecrübeli teknik adamın ayrılığı sonrası çıktığı 3 maçı kaybeden Karşıyaka'da teknik direktörlük görevini devralan İbrahim Cezayir takımıyla ilk 2 sınavı puansız geçti. Yeşil-kırmızılılar, 42 yaşındaki teknik adam yönetiminde Gölcükspor'dan sonra Karakoçan'a da yenilirken gol ve puan hasretini sürdürdü. Şampiyonluğu şimdiden mucizelere bırakan, her geçen hafta Play-Off hattına da biraz daha uzaklaşan Karşıyaka'da taraftarlar sosyal medyada futbolcular ve yönetime isyan etti. Transfer yasağıyla Mustafa Aşan hariç altyapı patentli kadrosuyla 5'inci sezonunu geçiren Karşıyaka'da taraftarlar, futbolculara ruhsuz oyun nedeniyle tepkili.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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