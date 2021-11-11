Jandarma'dan 45 otizmli çocuğa 'Trafik dedektifi' eğitimi

ANTALYA (İHA) - Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, Kepez ilçesinde kamp yapan Otizmli öğrencilere trafik dedektifi eğitimi verildi.

Özgecan Aslan Gençlik Merkezi ve Akdeniz Otizm Spor Kulubü Derneğinin organize ettiği 'Otizmli gençler engelsiz kampta' etkinliği kapsamında Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Duacı Alaaddin Keykubat Gençlik Kampında kamp yapan 45 otizmli öğrenci ve ailelerine Jandarma Trafik Timlerince özel hazırlanan parkurda trafik eğitimi verildi. Özellikle yaya, okul geçidi ve emniyet kemeri konularında farkındalık oluşturucu eğitimler veren jandarma trafik timleri eğitim sonunda çocuklara kitap, broşür, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verdi. - ANTALYA