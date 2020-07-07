İstanbul'un göbeğinde kadına silahlı saldırı dehşeti kamerada
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İstanbul'un göbeğinde kadına silahlı saldırı dehşeti kamerada

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde bir kadının, sevgilisi tarafından silahlı saldırıya uğradığı dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

07.07.2020 09:42 | Son Güncelleme: 07.07.2020 09:52

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde bir kadının, sevgilisi tarafından silahlı saldırıya uğradığı dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırganın ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Beyoğlu Bülbül Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı üzerinde dün saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda, sevgili oldukları iddia edilen Elmas F. ve Osman A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Osman A.(65) tabancasını çıkararak sevgilisine ateş açmış, kurşunlardan biri 58 yaşındaki Elmas F.'nin kasığına isabet etmişti. Kadının kanlar içinde yere yığılması sonrası panik yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Beyoğlu polisi, saldırgan Osman A.'yı etkisiz hale getirerek gözaltına almıştı. Olayın ardından yaralı Elmas F, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Kadının saldırıya uğradığı o anlar ait ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Elmas F. marketten bir şeyler aldıktan sonra kaldırımda yürüyor. O esnada Osman A. ile karşılaşarak tartışmaya başlıyor. Tartışmanın büyümesi üzerine Osman A. tabancasını çıkartarak Elmas F.'ye ateş açıyor. Silahtan çıkan kurşunun isabet etmesiyle kadın yere yığılıyor. Kadının yaralandığını gören vatandaşlar koşarak yanına geliyor. Bazı vatandaşlar ise panik yaşıyor. Ardından polis ekipleri olay yerine geliyor.

Saldırgan Osman A'nın ise Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

(Doğan Can Cesur/İHA)

İstanbul'un göbeğinde kadına silahlı saldırı dehşeti kamerada

Kaynak: İHA

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