Son dakika haber... Sabiha Gökçen Havalimanı'nda antijen ve antikor testlerinin yapımına başlandı
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Son dakika haber... Sabiha Gökçen Havalimanı'nda antijen ve antikor testlerinin yapımına başlandı

23.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:48

Son dakika gündem haberi: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı test merkezinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, antijen ve antikor testi yapılmaya başlandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı test merkezinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, antijen ve antikor testi yapılmaya başlandı.

PCR Test Merkezi Sorumlusu Dr. Müjdat Aytekin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hollanda'nın bugün itibarıyla ülkeye girişte PCR testinin yanı sıra uçuştan önceki son 4 saatte yaptırılmış antijen veya LAMP testi de istediğini belirtti.

İlgili hizmetlerin verilmesi için test merkezinde gerekli düzenlemelerin yapıldığını ifade eden Aytekin, "Konsorsiyumumuz içinde olan bir firma antijen, antikor, 'PCR' ve 'LAMP PCR' denen hızlı PCR testlerinin de üreticisi. Dolayısıyla Hollanda'ya giden tüm yolculara antijen testleri de yapılmaya başlandı. Yolcular buraya geldikten sonra kayıtları yapılıp örnekleri alınıyor, laboratuvarımızda bu testlerin sonuçları kısa süre içerisinde yolculara veriliyor. PCR testleri için ortalama 2,5 saatte sonuç veriyorduk. Giden yolculara antijen testi 15 dakika sürüyor. Sadece havalimanına girer girmez yolcuların bize uğraması yeterli." diye konuştu.

Yolcu olmayanlar da test yaptırabilir

Dr. Müjdat Aytekin, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı gelen yolcu katındaki test merkezinde ekim ayından bu yana PCR testinin yapıldığı söyledi.

Test sonuçlarının 2,5 saat gibi kısa bir sürede teslim edildiği anımsatan Aytekin, "İstanbul'un her yerinden vatandaşlar buraya gelip testlerini yaptırabiliyor. Aynı durum antijen ve antikor testlerimiz için de mevcut." bilgisini verdi.

Son dakika haber... Sabiha Gökçen Havalimanı'nda antijen ve antikor testlerinin yapımına başlandı
Son dakika haber... Sabiha Gökçen Havalimanı'nda antijen ve antikor testlerinin yapımına başlandı
Son dakika haber... Sabiha Gökçen Havalimanı'nda antijen ve antikor testlerinin yapımına başlandı
Son dakika haber... Sabiha Gökçen Havalimanı'nda antijen ve antikor testlerinin yapımına başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tansel Parlak

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