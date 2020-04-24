İstanbul Emniyet Müdürü polislerle birlikte İstiklal Marşı okudu İSTANBUL Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 23 Nisan nedeniyle polislerle birlikte İstiklal Marşı okudu.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin kuruluşunun 100.yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için saat 21.00'da milyonlarca insan evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Vatandaşların balkon ve pencerelerde İstiklal Marşı okumasına İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde gören yapan polisler de görev yaptıkları birimlerde eşlik etti. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da, emniyet müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinde polislerle birlikte İstiklal Marşı okudu.

- İstanbul

Kaynak: DHA