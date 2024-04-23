Kamerun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı
Kamerun'un başkenti Yaounde'de Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı'nın ev sahipliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları gerçekleştirildi. Kutlama programında İstiklal Marşı okundu ve Türkiye Maarif Vakfı'na ait okulların öğrencileri dans gösterisi sundu. Etkinlik, palyaçoların çocukları eğlendirmesiyle sona erdi.
Kamerun'un başkenti Yaounde'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.
Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı'nın ev sahipliğinde, büyükelçilik konutunda gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda davetli katıldı.
Kutlama programı, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Işıkçı'nın konuşmasının ardından, Türkiye Maarif Vakfına ait okulların öğrencileri Türkçe ve yerel müzikler eşliğinde dans gösterisi sundu.
Program, palyaçoların etkinliğe katılan çocukları eğlendirmesiyle sona erdi.