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Adana ve Mersin'de Polis Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümü Törenleri Düzenlendi

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Adana ve Mersin'in ilçelerinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen tören, çelenk sunumuyla başladı.

Katılımcılar, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur ve Belediye Başkanı Bekir Şimşek, polislere çiçek hediye etti.

Mersin

Mersin'in Silifke ilçesinde Anıt Meydanı'nda düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kaymakam Abdullah Aslaner'in katıldığı törende, öğrenciler şiir okudu, polis araçlarıyla kortej yapıldı.

Tarsus'ta da İlçe Emniyet Müdürü İhsan Yalçınkaya, Cumhuriyet Alanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, programdaki konuşmasında, Türk Polis Teşkilatının, halkın can ve mal güvenliği için çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Anamur ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okudu.

Emniyet Müdürü Hanifi Umar, buradaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Programın ardından Kaymakam Bilal Bozdemir ve protokol üyeleri, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

Mersin Adana Tören Politika Güncel Haberler

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