Batman'da Kütüphane Haftası dolayısıyla tören düzenlendi

Batman'da 60. Kütüphane Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

"Yapay Zeka Temelli Akıllı Kütüphaneler" temasıyla gerçekleştirilen törende Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, törende yaptığı konuşmada, kentteki kütüphanelerin kapasiteleri, merkez ve ilçelerde devam eden kütüphane projeleri hakkında bilgi verdi.

Törende, İl Halk Kütüphanesinden en çok kitap alıp okuyan okurlara ödülleri verildi.

Katılımcılar daha sonra kitap ve özlü sözler sergisini gezdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, İl Özel İdaresi Sekreteri Abdulkadir Özer, İl Sağlık Müdürü Semih Canpolat, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Zeki Eryarsoy, AFAD İl Müdürü Fevzi Bakır, İl Müftüsü Ahmet Durmuş, kütüphane çalışanları ve vatandaşlar katıldı.