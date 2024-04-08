Manisa'da Polis Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümü Töreni Düzenlendi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Sarıgöl Hükümet Konağı önündeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası başladı. Daha sonra Sarıgöl İlce Emniyet Müdür Yardımcısı Hakkı Korhan İnci tarafından Atatürk büstüne çelenk konuldu. Ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü lokalinde, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar bir araya gelerek, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı. - MANİSA