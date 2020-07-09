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İstanbul'da terör operasyonu
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İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütlerine yönelik il genelinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul'da terör operasyonu
09.07.2020 02:23 | Son Güncelleme: 09.07.2020 02:42

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütlerine yönelik il genelinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Koçbaşı kullanılarak girilen bazı adreslerdeki şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyon devam ediyor.

Kaynak: AA

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