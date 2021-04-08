İstanbul'da kuvvetli sağanağın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor
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İstanbul'da kuvvetli sağanağın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor

Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Güncel
İstanbul'da kuvvetli sağanağın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da devam eden sağanağın kuvvetlenerek akşam saatlerine kadar süreceğini bildirdi ve ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da devam eden sağanağın kuvvetlenerek akşam saatlerine kadar süreceğini bildirdi ve ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, İstanbul'da sağanak gün boyu etkili olacak. Halen devam eden sağanağın, bu akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (20-35 kilogram/metrekare) gerçekleşmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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