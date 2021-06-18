İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi.

İmamoğlu, beraberinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İl Başkanı Burak Binzet ve Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ile kentteki temasları kapsamında geldiği Gölbaşı Belediye Başkanlığı önünde kendisini bekleyen partililere seslendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözünü yerine getirdiğini dile getiren İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun selamını kente getirdiğini söyledi.

İmamoğlu, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu sizlere bir söz vermiş, 'Ekrem İmamoğlu k kazanacak ve buraya gelecek, sizlerle beraber de güzel işler yapacak' demiş, ben bugün çok mutluyum. İstanbul'un çok yoğun karma bölümünü oluşturan Adıyamanlıların da selamını getirdim ama biliniz ki kapımızı kim çalarsa bizden destek isterse başımızın üstünde yeri var birileri gibi değiliz o partiliymiş bu partiliymiş, bakmayız. Çünkü biz şunu biliyoruz benim makamım da milletin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de milletin, o bildiğiniz bütün makamlar milletin, o makamlar sizin." şeklinde konuştu

Konuşmanın ardından İmamoğlu, Gölbaşı belediyesini ziyaret ederek Şeref defterini imzaladı.

İmamoğlu ve beraberindekiler daha sonra Gaziantep'e gitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül