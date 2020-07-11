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AYASOFYA ÖNÜNDE AKŞAM NAMAZI KILINDI Ali AKSOYER - Mertcan ÖZTÜK / İSTANBUL DHADanıştay'ın, 1934'teki Bakanlar Kurulu'nun camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından toplanan vatandaşlar Ayasofya önünde akşam namazı kıldı.

İSTANBUL BÜLTEN -1
11.07.2020 08:11 | Son Güncelleme: 11.07.2020 08:15

AYASOFYA ÖNÜNDE AKŞAM NAMAZI KILINDI 

Ali AKSOYER - Mertcan ÖZTÜK/ İSTANBUL DHA

Danıştay'ın, 1934'teki Bakanlar Kurulu'nun camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından toplanan  vatandaşlar Ayasofya önünde akşam namazı kıldı. Danıştay'ın, 1934'teki Bakanlar Kurulu'nun camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya önünde çok sayıda kişi toplandı. Tekbirler getirerek dua eden vatandaşlar, Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nden ezan okunmasının ardından, yanlarında getirdikleri seccadeleri yere sererek akşam namazına durdu. Cemaatle kılınan namaz sırasında bazı vatandaşların gözyaşı döktüğü görüldü. Ayasofya önünde toplananların kıldığı akşam namazı havadan da görüntülendi. 

Kaynak: DHA

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