Işid Musul'da Kadın İntihar Saldırganlarını Kullanıyor

Irak'ta, Musul operasyonun son safhasında, Irak güçleri ile IŞİD (Irak Şam İslam Devlet,) arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor.



IŞİD intihar saldırılarını artırmış durumda. Örgütün intihar eylemlerinde yoğun olarak kadınlar da yer alıyor.



ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Musul'da IŞİD'in elinde kalan tek bölge olan Eski Kent'e hava saldırıları düzenleniyor. Bu bölge ayrıca, Irak güçleri tarafından ağır silahlarla yoğun olarak hedef alınıyor.





Musul operasyonu Ekim 2016'da başlamıştı.



Operasyona Irak güvenlik güçleri, Kürt Peşmerge kuvvetleri, bazı Sünni aşiretler ve Şii milis grupları katılıyor.



ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri hava operasyonları ve askeri danışmanlık üzerinden operasyona destek veriyor.



Eski Kent'in yapısı operasyonu zorlaştırıyor Irak yönetimi Ocak 2017'de Musul'un tamamen özgürleştirildiğini açıklamıştı ancak, kentin dar sokaklarsa sahip Batı bölümünde çok daha yoğun çatışmalar yaşandı.



AFP haber ajansına konuşan, Irak ordusunun Terörle Mücadele Hizmetleri'nden Korgeneral Abdulghani El-Assadi, "Eski Kent'in yapısından ötürü savaş her geçen gün daha fazla zorlaşıyor" dedi.





El-Assadi, kentin bu bölümünde IŞİD'in yararlandığı koşulların, Irak güçlerine de keskin nişancılardan saklanmak için fırsat sunduğunu belirtti.



Başka bir Iraklı komutan, Korgeneral Sami El-Aridhi ise AFP'ye, "Düşman, bazı mahallelerde son üç gündür intihar saldırganlarını, özellikle de kadınları kullanıyor. Bundan önce keskin nişancı ve bombaları kullanıyorlardı" dedi.

Kadınlardan çarşaflarını çıkarma isteği Pazartesi günü iki kadın IŞİD militanı intihar saldırısı düzenledi.



AP haber ajansı, üzerlerindeki patlayıcılarla askerlere yakınlaşmaya çalışan yedi kadınınınsa durdurulduğunu bildirdi.



Iraklı komutanlar, bu saldırı önlemek için, Eski Kent'ten kaçan kadınlardan, askerlere yakınlaşmadan önce çarşaflarını çıkarmalarının istendiğini belirtiyor.



Erkelerden ise tişörtlerini çıkarmaları isteniyor.



Birleşmiş Milletler, IŞİD'in Musul'da 100 binden fazla kişiyi canlı kalkan olarak kullandığını beliriyor.



Iraklı yetkililer, Musul'da 300'den az IŞİD militanı kaldığını aktarıyor.



Tuğgeneral Yahya Rasul devlet televizyonuna, "Zafer çok yakın" açıklamasını yaptı.



Başka bir komutansa 'operasyonun beş gün ila bir hafta içinde biteceğini' söyledi.



IŞİD Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u, Haziran 2014'te ele geçirmişti.