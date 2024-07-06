İran'da Reformist Mesud Pezeşkiyan 9. Cumhurbaşkanı Seçildi

İran'da reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, 14'üncü dönem Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı seçildi.

İran'da eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta geçirdiği helikopter kazası sonucu ölmesi üzerine yapılan 14'üncü dönem Cumhurbaşkanı seçimini reformcu aday Mesud Pezeşkiyan kazandı. Bir hafta önce de sandıktan birinci sırada çıkan Pezeşkiyan, dün yapılan seçimde oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçildi. Pezeşkiyan sonuçlar sonrasında yaptığı açıklamada, "Sevgili İran halkı, seçimler sona erdi ve bu işbirliğimizin sadece başlangıcı. Önümüzdeki zorlu yol, sizin yol arkadaşlığınız, empatiniz ve güveniniz dışında pürüzsüz olmayacaktır. Size elimi uzatıyorum ve bu yolda sizi yalnız bırakmayacağıma şerefim üzerine yemin ediyorum" dedi.