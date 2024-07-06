İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Meclis'e işbirliği mesajı verdi

İran'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda yüzde 53,7 oy alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan, ülkenin sorunlarının çözülmesi için muhafazakarların çoğunlukta olduğu Meclis'e işbirliği mesajı verdi.

Pezeşkiyan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından İran devriminin kurucusu Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin Tahran yakınlarındaki kabrini ziyaret ettikten sonra halka hitap etti.

Burada bir konuşma yapan Pezeşkiyan, seçime katılımın öncekilere göre yüksek olduğunu belirterek, "Bütün vatandaşlara tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Halkın coşkulu bir şekilde meydana çıkması gerçekten bizleri mahçup etti." dedi.

Seçim kampanyalarında "inanmadığı hiçbir şeyin vaadini vermediğini" söyleyen Pezeşkiyan, "Yıllardır gelip kürsünün arkasında duruyor, sözler veriyoruz ve sonra da sözümüzü tutmuyoruz. Biz yetkililerin yaşadığı en büyük sorun bu. Ben yarın yerine getiremeyeceğim tek bir söz söylemedim." diye konuştu.

İran lideri Hamaney'e teşekkür

Seçim sürecinin doğru şekilde tamamlanmasından dolayı İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e teşekkür eden Pezeşkiyan, "Seçimler özgür ve adil bir şekilde yapıldı ve oylar doğru okundu. Bunun için öncelikle Rehber'e (Hamaney) teşekkür etmeliyiz. O olmasaydı bu sandıklardan benim adımın bu kadar kolay çıkmasını hayal bile edemezdim." ifadelerini kullandı.

Muhafazakarların çoğunlukta olduğu Meclis'e işbirliği mesajı

Pezeşkiyan şunları söyledi:

"Bugün yeni bir dönemin başlangıcı, insanların sahnede olacağı ve hükümetin halkın taleplerine geri dönme taahhüdünde bulunduğu bir dönem. Allah'ın emrine bağlıyım. Benim de Cumhurbaşkanı olarak vaatlerimi yerine getirdiğim bir dönem olacak. Halkın sözünü, sessizlerin ve reddedilenlerin sesini dinlemeye devam edeceğime söz veriyorum. Meclis ve yargı başta olmak üzere tüm yönetim organlarını anlayarak ve işbirliği yaparak siyasi gerilimi ortadan kaldırmaya çalışacağım ve saygıdeğer Meclis'in de ülkedeki krizlerin çözümü için halkın çoğunluğunun oyuyla işbirliği yapacağını umuyorum."

Rakibi Said Celili'nin de saygıdeğer bir isim olduğunu ve artık seçimin sona erdiğini vurgulayan Pezeşkiyan, "Burada İmam'ın türbesindeyim. İmam ve şehitlerin yolunu devam ettireceğime söz veriyorum. Biz tüm İran halkına hizmet etmeye geldik." dedi.