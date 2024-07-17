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Erzincan'da mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan 3 İranlı tutuklandı

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Erzincan'da yapılan operasyonda, İran uyruklu 3 zanlının mide ve bağırsaklarında uyuşturucu madde bulundu. Zanlılar tutuklandı.

Erzincan'da mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan İran uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, uyuşturucu madde kuryeliği yapan kişilere yönelik kent genelinde çalışma başlatıldı.

Ekipler bu kapsamda kentteki Akyazı uygulama noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde, "yutma yöntemiyle" uyuşturucu taşıdığı değerlendiren İran uyruklu M.A, M.K. ve M.S.M'yi gözaltına aldı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tomografi çekimlerinde, şüphelilerin mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim tespit edildi.

Yapılan tıbbi müdahale ile M.A, M.K ve M.S.M'nin mide ve bağırsaklarından 2 kilo 249 gram afyon sakızı çıkarıldı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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