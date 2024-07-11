Kayserispor'un İranlı savunma oyuncusu Majid Hosseini yeniden ameliyat oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'da İranlı oyuncu Majid Hosseini bir kez daha ameliyat oldu. Majid, 19 Ocak'ta oynanan İran- Hong Kong karşılaşmasında ayak bileğinden sakatlandı ve 23 Mart'ta ameliyat olmuştu. Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarına katılması beklenen ancak yapılan kontroller sonrası Majid Hosseini bir kez daha ameliyat olmasına karar verildi.

Kısa zaman içerisinde ayak bileğinden ikinci kez ameliyat olan Majid Hosseini 2024-2025 sezonun ilk yarısında forma giyemeyecek. - KAYSERİ