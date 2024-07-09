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Van-Hakkari karayolunda İran plakalı tırın kaza yapması

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Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Kurubaş Geçidi civarında meydana gelen kazada, İran plakalı tır yan yattı ve sürücü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Van- Hakkari karayolu üzerinde İran plakalı tırın kaz yapması sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Kurubaş Geçidi civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen İran plakalı 36 AA 273 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis, İpekyolu ve Kurubaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, hafif yaralanan sürücüyü yan yatan tırın kabininden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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