İran'da Sokak Müzisyenlerinin Sosyal Medya Hesaplarına 'Suç İçeren İçerik' Olduğu Gerekçesiyle El...

İran'da en az üç sokak müzisyeninin sosyal medya hesapları, "suç içeren içerik" barındırdıkları gerekçesiyle İranlı yetkililer tarafından ele geçirildi.

Aso Kohzadi, Naghmeh Moradabadi ve Mehrdad Mehdi'nin Instagram hesaplarına, resmi olduğu düşünülen bir duyuru yüklendi.

Duyuruda, "Saygıdeğer yargı makamının kararıyla, bu internet adresine, suç içeren içerik yayınladıkları için el kondu ve bu suça karışanlara karşı dava açılması ihtimaline karşın hesap sahipleri kayıt altına alındı" denildi.

Duyurunun hesaplara yüklenmesinden kısa bir süre sonra, hesaplara erişilemedi.

Aynı duyuru, Kohzadi ve Mehdi'nin Telegram hesaplarına da yüklendi. Moradabadi'nin ise Telegram hesabının olmadığı tahmin ediliyor.

Üç sanatçının Instagram'da toplam 174 bin takipçisi bulunuyor.

Sanatçıların, sosyal medya hesaplarında bireysel ve grup performans videoları var.

Kamusal alanda şarkı söylemeye soruşturma

Sanatçıların hesaplarına el konduğu iddiası, ilk olarak Tahran'da yaşayan fotomuhabir Arash Ashourinia tarafından Twitter üzerinden duyuruldu.

Haber, İranlı yetkililerin Negar Moazzam hakkında, İsfahan eyaletinde kamusal alanda bir grup turiste şarkı söylediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını açıklamasının bir gün ardından geldi. Bu gelişmenin ardından Instagram hesabı kapatıldı.

1979'daki İran İslam Devrimi'nin ardından ülkede aralarında müzik ve dans gösterilerinin de olduğu bir dizi performans sıkı denetim altında tutuluyor.

Müzisyenlerin ve diğer sanatçıların kamusal alanda performans sergileyebilmeleri için izin almaları gerekiyor.

Pek çok müzisyen, özellikle de şarkıları televizyon ve radyolarda yayınlanmayan kadın sanatçılar, dinleyicilerine sosyal medya aracılığıyla ulaşıyor.