İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Putin ile nükleer anlaşmayı görüştü İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin yanı sıra nükleer anlaşmanın ele alındığı bildirildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin yanı sıra nükleer anlaşmanın ele alındığı bildirildi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin ve nükleer anlaşma konularının görüşüldüğü bildirildi. Rusya'ya ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına karşı İran'ın yanında olduğu için teşekkür eden Ruhani, iki ülke arasındaki ilişkileri daha fazla geliştirmek istediklerini kaydetti.

SURİYE SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Türkiye, Rusya ve İran arasında Suriye konulu düzenlenen video konferansa işaret eden Hasan Ruhani, üç ülke arasında iş birliğinin Suriye sorununun çözümü için devam etmesi gerektiğini vurguladı. Nükleer anlaşmanın korunması gerektiğini belirten Ruhani, anlaşmaya taraf olan ülkelerin bu konuda adım atmaları gerektiğini kaydederek, "ABD'nin tek taraflı yaptırımları ve İran'a yönelik silah yaptırımının uzatılmasına ilişkin iradeye karşı durulması gerekmektedir" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise ülkesinin 5 yıldır nükleer anlaşmayı koruduğunu ve uygulanmasından yana olduğunu dile getirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA