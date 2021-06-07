İMAMOĞLU: ÇEVREYE ETKİSİ AÇISINDAN DURDURMAK ZORUNDAYDIK

İstanbul DHA İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı devam eden Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının Sancaktepe Şehir Hastanesi İstasyonu şantiyesinde incelemelerde bulundu.

İstanbul DHA İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı devam eden Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının Sancaktepe Şehir Hastanesi İstasyonu şantiyesinde incelemelerde bulundu. İnceleme gezisinin ana gündem maddesi, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro hattını kesen Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek metro hattındaki çalışmaların durdurulması oldu.

İmamoğlu, 'Biz, bu konularda sürekli şeffaf ve paylaşımcı olmaya çalıştık" dedi.

Ekrem İmamoğlu, 'Deprem açısından oraların çevre ile ilgili oluşturduğu risk açısından burayı doldurmamız lazım. Dolduğumuz yerleri, yarın kredi bulduğumuzda açmamız 1 ay. Bizim proje onay çabalarımız devam edecek. Kredi bulma çabalarımız devam edecek; aynı diğer yerlerdeki gibi. Bulduğumuz anda, açmamız 1 ay. Onun için, yani bugün feryat figan bağıranlar, siyasetin en çirkinini yapıyorlar. Bir de kendini ispat etmek isteyenler var; siyaseten seçilmiş arkadaşlar. Onlara da üzüntüyle bakıyorum. Keşke bizi arasalar, bilgi alsalar. Yani biz, telefonun ucundayız her konuda. Gelsinler bizden sunum istesinler ya da arkadaşlara gitsinler sunum versinler; ama öğrenmek isteyene. Ona yapacak bir şey yok" dedi.

'HATTI VERİMLİ HALE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İmamoğlu, 'Arkadaşlarım, şu an inşaatı devam eden Göztepe-Ümraniye hattını ve Bostancı-Dudullu hattımızda kesen bir kol haline getirip, o hattı daha verimli hale getirmeye çalışıyorlar. Buraları; bütüncül, İstanbul'u doğu-batı ekseninde kesen bir hatta dönüştürüp, daha kolay onay ve daha kolay kredi bulabilme çabası içerisine giriyoruz. Sadece Sultanbeyli-Çekmeköy hattıyla değil, aynı zamanda diğer kesen hatları da birbirlerine bağlayan, daha verimli bir hatla proje çalışmalarını arkadaşlarım sürdürüyor. O bakımdan bizim niyetimiz nettir. Tekrar ediyorum: Bu hattı iptal etmedik. Ama şu anda yapamadığımız için, çevreye etkisi açısından durdurmak zorundaydık. İstanbullular ve oradaki vatandaşlarımız merak etmesinler. Doğru karar verdik, onların hayatlarını riske atmamak adına. Ama yarınlarda para bulduk, kaynak bulduk, -tabii önce hükümetin onayı gerekiyor- hemen başlarız. 1 aya da oraları açarız; dert etmesinler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı